10 شلن كيني إلى ليو روماني

تحويل KES إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٠ kes
٠٫٣١ ron

1.00000 KES = 0.03139 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 03:43
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KES إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37285764.6661.371650.945350.8228761.5835383.153
1SGD0.7284121556.9920.9991260.688610.5993921.1534660.5696
1NGN0.001307760.0017953610.001793790.00123630.001076120.002070880.108744
1CAD0.7290491.00087557.47910.6892120.5999171.1544760.6226

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / Romanian Leu
1 KES0.03139 RON
5 KES0.15694 RON
10 KES0.31387 RON
20 KES0.62775 RON
50 KES1.56937 RON
100 KES3.13874 RON
250 KES7.84685 RON
500 KES15.69370 RON
1000 KES31.38740 RON
2000 KES62.77480 RON
5000 KES156.93700 RON
10000 KES313.87400 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / شلن كيني
1 RON31.85990 KES
5 RON159.29950 KES
10 RON318.59900 KES
20 RON637.19800 KES
50 RON1592.99500 KES
100 RON3185.99000 KES
250 RON7964.97500 KES
500 RON15929.95000 KES
1000 RON31859.90000 KES
2000 RON63719.80000 KES
5000 RON159299.50000 KES
10000 RON318599.00000 KES