شلن كيني إلى روبية موريشية

تحويل KES إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٣٠٢٫٩٢ mur

1.00000 KES = 0.30292 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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KES إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0662588.64221.436671.660830.9634518.317
1GBP1.153811.2302102.2721.657571.91621.1116321.1335
1USD0.937850.812876183.13451.34741.557630.903617.1789
1INR0.01128130.009777840.012028710.01620750.01873630.01086910.20664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل شلن كيني / Mauritian Rupee
1 KES0.30292 MUR
5 KES1.51458 MUR
10 KES3.02917 MUR
20 KES6.05834 MUR
50 KES15.14585 MUR
100 KES30.29170 MUR
250 KES75.72925 MUR
500 KES151.45850 MUR
1000 KES302.91700 MUR
2000 KES605.83400 MUR
5000 KES1514.58500 MUR
10000 KES3029.17000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / شلن كيني
1 MUR3.30123 KES
5 MUR16.50615 KES
10 MUR33.01230 KES
20 MUR66.02460 KES
50 MUR165.06150 KES
100 MUR330.12300 KES
250 MUR825.30750 KES
500 MUR1650.61500 KES
1000 MUR3301.23000 KES
2000 MUR6602.46000 KES
5000 MUR16506.15000 KES
10000 MUR33012.30000 KES