Kenya şilininden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile KES → MUR çevirin

1.000 kes
309,94 mur

1.00000 KES = 0.30994 MUR

08:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855371.0735589.1371.4531.652120.94868518.3154
1 GBP1.1690811.25505104.2071.698651.931441.1090921.4119
1 USD0.93150.796781183.03011.353451.538940.8837517.0606
1 INR0.01121870.009596290.012043810.01630070.01853470.01064370.205475

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Kenya şilininden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

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KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Mauritius Rupisi
1 KES0.30994 MUR
5 KES1.54970 MUR
10 KES3.09939 MUR
20 KES6.19878 MUR
50 KES15.49695 MUR
100 KES30.99390 MUR
250 KES77.48475 MUR
500 KES154.96950 MUR
1000 KES309.93900 MUR
2000 KES619.87800 MUR
5000 KES1549.69500 MUR
10000 KES3099.39000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Kenya Şilini
1 MUR3.22644 KES
5 MUR16.13220 KES
10 MUR32.26440 KES
20 MUR64.52880 KES
50 MUR161.32200 KES
100 MUR322.64400 KES
250 MUR806.61000 KES
500 MUR1613.22000 KES
1000 MUR3226.44000 KES
2000 MUR6452.88000 KES
5000 MUR16132.20000 KES
10000 MUR32264.40000 KES