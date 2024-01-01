10 bin Mauritius rupisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MUR → KES çevirin

10.000 mur
27.824 kes

1,000 MUR = 2,782 KES

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,8030,941,54718,8621,3771,36283,609
1 GBP1,24511,171,92723,4831,7151,695104,094
1 EUR1,0640,85511,64720,0711,4661,44988,969
1 AUD0,6460,5190,607112,190,890,8854,033

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Kenya Şilini
1 MUR2,78240 KES
5 MUR13,91200 KES
10 MUR27,82400 KES
20 MUR55,64800 KES
50 MUR139,12000 KES
100 MUR278,24000 KES
250 MUR695,60000 KES
500 MUR1.391,20000 KES
1000 MUR2.782,40000 KES
2000 MUR5.564,80000 KES
5000 MUR13.912,00000 KES
10000 MUR27.824,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Mauritius Rupisi
1 KES0,35940 MUR
5 KES1,79701 MUR
10 KES3,59402 MUR
20 KES7,18804 MUR
50 KES17,97010 MUR
100 KES35,94020 MUR
250 KES89,85050 MUR
500 KES179,70100 MUR
1000 KES359,40200 MUR
2000 KES718,80400 MUR
5000 KES1.797,01000 MUR
10000 KES3.594,02000 MUR