ألف شلن كيني إلى روبية موريشية

تحويل KES إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٢٩٥٫٧٣ mur

1.00000 KES = 0.29573 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 05:05
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KES إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37255764.6011.371650.945450.8227071.5839183.178
1SGD0.7285711557.0660.9993440.6888260.59941.1539960.6011
1NGN0.001307870.0017951210.001793940.001236520.001075990.002071550.108786
1CAD0.7290491.00066557.43210.6892780.5997931.1547560.6408

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Mauritian Rupee
1 KES0.29573 MUR
5 KES1.47864 MUR
10 KES2.95728 MUR
20 KES5.91456 MUR
50 KES14.78640 MUR
100 KES29.57280 MUR
250 KES73.93200 MUR
500 KES147.86400 MUR
1000 KES295.72800 MUR
2000 KES591.45600 MUR
5000 KES1478.64000 MUR
10000 KES2957.28000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / شلن كيني
1 MUR3.38149 KES
5 MUR16.90745 KES
10 MUR33.81490 KES
20 MUR67.62980 KES
50 MUR169.07450 KES
100 MUR338.14900 KES
250 MUR845.37250 KES
500 MUR1690.74500 KES
1000 MUR3381.49000 KES
2000 MUR6762.98000 KES
5000 MUR16907.45000 KES
10000 MUR33814.90000 KES