شلن كيني إلى دولار جامايكي

تحويل KES إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
1054.95 jmd

1.00000 KES = 1.05495 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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KES إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.066188.62971.436571.660850.9635518.3172
1GBP1.153811.23102.2551.657431.916191.1117521.1332
1USD0.9380.813008183.13451.34751.557880.903817.1815
1INR0.01128290.009779430.012028710.01620870.01873920.01087150.206671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / دولار جامايكي
1 KES1.05495 JMD
5 KES5.27475 JMD
10 KES10.54950 JMD
20 KES21.09900 JMD
50 KES52.74750 JMD
100 KES105.49500 JMD
250 KES263.73750 JMD
500 KES527.47500 JMD
1000 KES1054.95000 JMD
2000 KES2109.90000 JMD
5000 KES5274.75000 JMD
10000 KES10549.50000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / شلن كيني
1 JMD0.94791 KES
5 JMD4.73955 KES
10 JMD9.47910 KES
20 JMD18.95820 KES
50 JMD47.39550 KES
100 JMD94.79100 KES
250 JMD236.97750 KES
500 JMD473.95500 KES
1000 JMD947.91000 KES
2000 JMD1895.82000 KES
5000 JMD4739.55000 KES
10000 JMD9479.10000 KES