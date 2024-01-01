Kenya şilininden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile KES → JMD çevirin

1.000 kes
1.045,10 jmd

1.00000 KES = 1.04510 JMD

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347151515.931.353350.931550.7967811.5385883.0332
1 SGD0.74230811125.291.00460.6914840.5914571.142161.6362
1 NGN0.0006596620.00088866210.0008927520.0006144960.0005256050.001014940.0547738
1 CAD0.7389070.9954191120.1310.6883160.5887471.1368761.3538

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Jamaika Doları
1 KES1.04510 JMD
5 KES5.22550 JMD
10 KES10.45100 JMD
20 KES20.90200 JMD
50 KES52.25500 JMD
100 KES104.51000 JMD
250 KES261.27500 JMD
500 KES522.55000 JMD
1000 KES1045.10000 JMD
2000 KES2090.20000 JMD
5000 KES5225.50000 JMD
10000 KES10451.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Kenya Şilini
1 JMD0.95684 KES
5 JMD4.78421 KES
10 JMD9.56843 KES
20 JMD19.13686 KES
50 JMD47.84215 KES
100 JMD95.68430 KES
250 JMD239.21075 KES
500 JMD478.42150 KES
1000 JMD956.84300 KES
2000 JMD1913.68600 KES
5000 JMD4784.21500 KES
10000 JMD9568.43000 KES