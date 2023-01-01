20 دولار جامايكي إلى شلن كيني

تحويل JMD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

20 jmd
19 kes

1.00000 JMD = 0.96103 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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JMD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / شلن كيني
1 JMD0.96103 KES
5 JMD4.80513 KES
10 JMD9.61026 KES
20 JMD19.22052 KES
50 JMD48.05130 KES
100 JMD96.10260 KES
250 JMD240.25650 KES
500 JMD480.51300 KES
1000 JMD961.02600 KES
2000 JMD1922.05200 KES
5000 JMD4805.13000 KES
10000 JMD9610.26000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / دولار جامايكي
1 KES1.04055 JMD
5 KES5.20275 JMD
10 KES10.40550 JMD
20 KES20.81100 JMD
50 KES52.02750 JMD
100 KES104.05500 JMD
250 KES260.13750 JMD
500 KES520.27500 JMD
1000 KES1040.55000 JMD
2000 KES2081.10000 JMD
5000 KES5202.75000 JMD
10000 KES10405.50000 JMD