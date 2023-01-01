250 شلن كيني إلى دولار جامايكي

تحويل KES إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ kes
٢٥٨٫١٨ jmd

1.00000 KES = 1.03271 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:00
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KES إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 JMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37285764.5431.37170.945250.8228761.5846683.175
1SGD0.7284121556.9020.9991620.6885450.5993921.1542960.5856
1NGN0.001307970.0017956510.001794140.001236380.00107630.002072690.10879
1CAD0.7290221.00084557.36910.6891220.5998951.1552560.6364

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / دولار جامايكي
1 KES1.03271 JMD
5 KES5.16355 JMD
10 KES10.32710 JMD
20 KES20.65420 JMD
50 KES51.63550 JMD
100 KES103.27100 JMD
250 KES258.17750 JMD
500 KES516.35500 JMD
1000 KES1032.71000 JMD
2000 KES2065.42000 JMD
5000 KES5163.55000 JMD
10000 KES10327.10000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / شلن كيني
1 JMD0.96833 KES
5 JMD4.84163 KES
10 JMD9.68326 KES
20 JMD19.36652 KES
50 JMD48.41630 KES
100 JMD96.83260 KES
250 JMD242.08150 KES
500 JMD484.16300 KES
1000 JMD968.32600 KES
2000 JMD1936.65200 KES
5000 JMD4841.63000 KES
10000 JMD9683.26000 KES