شلن كيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل KES إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
25.89 ils

1.00000 KES = 0.02589 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 16:45 UTC
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KES إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.065788.59641.436241.660620.963618.3125
1GBP1.1539311.2298102.2391.65741.916321.1119321.1323
1USD0.938350.81314183.13451.34771.558240.9039517.1835
1INR0.01128710.009781020.012028710.01621110.01874360.01087330.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Israeli New Sheqel
1 KES0.02589 ILS
5 KES0.12946 ILS
10 KES0.25892 ILS
20 KES0.51784 ILS
50 KES1.29459 ILS
100 KES2.58918 ILS
250 KES6.47295 ILS
500 KES12.94590 ILS
1000 KES25.89180 ILS
2000 KES51.78360 ILS
5000 KES129.45900 ILS
10000 KES258.91800 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / شلن كيني
1 ILS38.62230 KES
5 ILS193.11150 KES
10 ILS386.22300 KES
20 ILS772.44600 KES
50 ILS1931.11500 KES
100 ILS3862.23000 KES
250 ILS9655.57500 KES
500 ILS19311.15000 KES
1000 ILS38622.30000 KES
2000 ILS77244.60000 KES
5000 ILS193111.50000 KES
10000 ILS386223.00000 KES