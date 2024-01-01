Kenya şilininden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile KES → ILS çevirin

1.000 kes
24,33 ils

1.00000 KES = 0.02433 ILS

08:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855241.0735589.14191.4531.651620.94864518.3163
1 GBP1.1692611.25525104.2291.698921.931151.1092121.4163
1 USD0.93150.796654183.03471.353451.538460.8836517.0614
1 INR0.01121810.009594230.012043210.01629980.01852790.01064190.205473

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Kenya şilininden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

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KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Yeni İsrail Şekeli
1 KES0.02433 ILS
5 KES0.12164 ILS
10 KES0.24327 ILS
20 KES0.48654 ILS
50 KES1.21636 ILS
100 KES2.43271 ILS
250 KES6.08178 ILS
500 KES12.16355 ILS
1000 KES24.32710 ILS
2000 KES48.65420 ILS
5000 KES121.63550 ILS
10000 KES243.27100 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kenya Şilini
1 ILS41.10640 KES
5 ILS205.53200 KES
10 ILS411.06400 KES
20 ILS822.12800 KES
50 ILS2055.32000 KES
100 ILS4110.64000 KES
250 ILS10276.60000 KES
500 ILS20553.20000 KES
1000 ILS41106.40000 KES
2000 ILS82212.80000 KES
5000 ILS205532.00000 KES
10000 ILS411064.00000 KES