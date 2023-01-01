شلن كيني إلى فورنت مجري

تحويل KES إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٢٬٤٦٩ huf

1.00000 KES = 2.46868 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:45 UTC
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KES إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.065788.59641.436241.660620.963618.3125
1GBP1.1539311.2298102.2391.65741.916321.1119321.1323
1USD0.938350.81314183.13451.34771.558240.9039517.1835
1INR0.01128710.009781020.012028710.01621110.01874360.01087330.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى EUR

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KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل شلن كيني / Hungarian Forint
1 KES2.46868 HUF
5 KES12.34340 HUF
10 KES24.68680 HUF
20 KES49.37360 HUF
50 KES123.43400 HUF
100 KES246.86800 HUF
250 KES617.17000 HUF
500 KES1234.34000 HUF
1000 KES2468.68000 HUF
2000 KES4937.36000 HUF
5000 KES12343.40000 HUF
10000 KES24686.80000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / شلن كيني
2000 HUF810.15000 KES
5000 HUF2025.37500 KES
10000 HUF4050.75000 KES
15000 HUF6076.12500 KES
20000 HUF8101.50000 KES
30000 HUF12152.25000 KES
40000 HUF16203.00000 KES
50000 HUF20253.75000 KES
60000 HUF24304.50000 KES
100000 HUF40507.50000 KES
150000 HUF60761.25000 KES
200000 HUF81015.00000 KES