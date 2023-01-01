شلن كيني إلى بولا بوتسواني

تحويل KES إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
92.55 bwp

1.00000 KES = 0.09255 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:0 UTC
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KES إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.62141.43671.661210.963618.3202
1GBP1.153811.22985102.2431.657531.916551.111821.1361
1USD0.93810.813107183.13451.347751.558360.90417.1859
1INR0.0112840.009780620.012028710.01621170.01874510.01087390.206724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل شلن كيني / Botswanan Pula
1 KES0.09255 BWP
5 KES0.46277 BWP
10 KES0.92555 BWP
20 KES1.85109 BWP
50 KES4.62774 BWP
100 KES9.25547 BWP
250 KES23.13867 BWP
500 KES46.27735 BWP
1000 KES92.55470 BWP
2000 KES185.10940 BWP
5000 KES462.77350 BWP
10000 KES925.54700 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / شلن كيني
1 BWP10.80440 KES
5 BWP54.02200 KES
10 BWP108.04400 KES
20 BWP216.08800 KES
50 BWP540.22000 KES
100 BWP1080.44000 KES
250 BWP2701.10000 KES
500 BWP5402.20000 KES
1000 BWP10804.40000 KES
2000 BWP21608.80000 KES
5000 BWP54022.00000 KES
10000 BWP108044.00000 KES