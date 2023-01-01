ألف بولا بوتسواني إلى شلن كيني

تحويل BWP إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٠٬٧٣٨ kes

1.00000 BWP = 10.73810 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 8:57 UTC
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BWP إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079789.28961.468121.670970.954918.4852
1GBP1.1697311.26295104.4441.71731.954581.1169721.6226
1USD0.92620.791797182.69851.359751.547630.884417.1207
1INR0.01119950.00957450.012092110.01644230.01871410.01069430.207026

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / شلن كيني
1 BWP10.73810 KES
5 BWP53.69050 KES
10 BWP107.38100 KES
20 BWP214.76200 KES
50 BWP536.90500 KES
100 BWP1073.81000 KES
250 BWP2684.52500 KES
500 BWP5369.05000 KES
1000 BWP10738.10000 KES
2000 BWP21476.20000 KES
5000 BWP53690.50000 KES
10000 BWP107381.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Botswanan Pula
1 KES0.09313 BWP
5 KES0.46563 BWP
10 KES0.93126 BWP
20 KES1.86253 BWP
50 KES4.65632 BWP
100 KES9.31264 BWP
250 KES23.28160 BWP
500 KES46.56320 BWP
1000 KES93.12640 BWP
2000 KES186.25280 BWP
5000 KES465.63200 BWP
10000 KES931.26400 BWP