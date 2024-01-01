Kenya şilininden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile KES → BWP çevirin

1.000 kes
91,60 bwp

1.00000 KES = 0.09160 BWP

08:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347351515.881.353750.93150.7969081.5388283.0417
1 SGD0.74219811125.081.004750.6913490.5914631.1421161.6334
1 NGN0.0006596850.00088882410.0008930460.0006144870.0005257070.001015130.0547812
1 CAD0.7386890.9952721119.7610.6880810.5886671.1367161.342

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Botsvana Pulası
1 KES0.09160 BWP
5 KES0.45800 BWP
10 KES0.91600 BWP
20 KES1.83199 BWP
50 KES4.57998 BWP
100 KES9.15995 BWP
250 KES22.89988 BWP
500 KES45.79975 BWP
1000 KES91.59950 BWP
2000 KES183.19900 BWP
5000 KES457.99750 BWP
10000 KES915.99500 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Kenya Şilini
1 BWP10.91710 KES
5 BWP54.58550 KES
10 BWP109.17100 KES
20 BWP218.34200 KES
50 BWP545.85500 KES
100 BWP1091.71000 KES
250 BWP2729.27500 KES
500 BWP5458.55000 KES
1000 BWP10917.10000 KES
2000 BWP21834.20000 KES
5000 BWP54585.50000 KES
10000 BWP109171.00000 KES