10 آلاف ين ياباني إلى فرنك قمري

تحويل JPY إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٣١٬٠٧٣ kmf

1.00000 JPY = 3.10732 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:54
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JPY إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KMF → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87061.058988.05811.451331.675740.94619.2926
1GBP1.1486311.21625101.1431.666991.924751.0866122.1595
1USD0.94440.822199183.161.37061.582530.8933518.2195
1INR0.01135610.009886960.01202510.01648150.01902990.01074250.21909

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / فرنك جزر القمر
100 JPY310.73200 KMF
1000 JPY3107.32000 KMF
1500 JPY4660.98000 KMF
2000 JPY6214.64000 KMF
3000 JPY9321.96000 KMF
5000 JPY15536.60000 KMF
5400 JPY16779.52800 KMF
10000 JPY31073.20000 KMF
15000 JPY46609.80000 KMF
20000 JPY62146.40000 KMF
25000 JPY77683.00000 KMF
30000 JPY93219.60000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / ين ياباني
1 KMF0.32182 JPY
5 KMF1.60910 JPY
10 KMF3.21820 JPY
20 KMF6.43640 JPY
50 KMF16.09100 JPY
100 KMF32.18200 JPY
250 KMF80.45500 JPY
500 KMF160.91000 JPY
1000 KMF321.82000 JPY
2000 KMF643.64000 JPY
5000 KMF1609.10000 JPY
10000 KMF3218.20000 JPY