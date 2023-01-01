دولار جامايكي إلى روبل روسي

تحويل JMD إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٦١٨٫٠١ rub

1.00000 JMD = 0.61801 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:43 UTC
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JMD إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066588.66291.438281.661210.96318.3161
1GBP1.1529411.2295102.2141.65811.915111.1102821.1154
1USD0.93790.813339183.13451.34861.557630.903317.174
1INR0.01127870.009783410.012028710.01622190.01873630.01086550.206581

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الروبل الروسي
1 JMD0.61801 RUB
5 JMD3.09003 RUB
10 JMD6.18006 RUB
20 JMD12.36012 RUB
50 JMD30.90030 RUB
100 JMD61.80060 RUB
250 JMD154.50150 RUB
500 JMD309.00300 RUB
1000 JMD618.00600 RUB
2000 JMD1236.01200 RUB
5000 JMD3090.03000 RUB
10000 JMD6180.06000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / دولار جامايكي
1 RUB1.61811 JMD
5 RUB8.09055 JMD
10 RUB16.18110 JMD
20 RUB32.36220 JMD
50 RUB80.90550 JMD
100 RUB161.81100 JMD
250 RUB404.52750 JMD
500 RUB809.05500 JMD
1000 RUB1618.11000 JMD
2000 RUB3236.22000 JMD
5000 RUB8090.55000 JMD
10000 RUB16181.10000 JMD