ألف دولار جامايكي إلى روبل روسي

تحويل JMD إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٦١٢٫٣٥ rub

1.00000 JMD = 0.61235 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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JMD إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الروبل الروسي
1 JMD0.61235 RUB
5 JMD3.06175 RUB
10 JMD6.12350 RUB
20 JMD12.24700 RUB
50 JMD30.61750 RUB
100 JMD61.23500 RUB
250 JMD153.08750 RUB
500 JMD306.17500 RUB
1000 JMD612.35000 RUB
2000 JMD1224.70000 RUB
5000 JMD3061.75000 RUB
10000 JMD6123.50000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / دولار جامايكي
1 RUB1.63305 JMD
5 RUB8.16525 JMD
10 RUB16.33050 JMD
20 RUB32.66100 JMD
50 RUB81.65250 JMD
100 RUB163.30500 JMD
250 RUB408.26250 JMD
500 RUB816.52500 JMD
1000 RUB1633.05000 JMD
2000 RUB3266.10000 JMD
5000 RUB8165.25000 JMD
10000 RUB16330.50000 JMD