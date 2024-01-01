1,000 牙买加元兑俄罗斯卢布

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牙买加元/俄罗斯卢布汇率
1 JMD0.59479 RUB
5 JMD2.97394 RUB
10 JMD5.94788 RUB
20 JMD11.89576 RUB
50 JMD29.73940 RUB
100 JMD59.47880 RUB
250 JMD148.69700 RUB
500 JMD297.39400 RUB
1000 JMD594.78800 RUB
2000 JMD1,189.57600 RUB
5000 JMD2,973.94000 RUB
10000 JMD5,947.88000 RUB
俄罗斯卢布/牙买加元汇率
1 RUB1.68127 JMD
5 RUB8.40635 JMD
10 RUB16.81270 JMD
20 RUB33.62540 JMD
50 RUB84.06350 JMD
100 RUB168.12700 JMD
250 RUB420.31750 JMD
500 RUB840.63500 JMD
1000 RUB1,681.27000 JMD
2000 RUB3,362.54000 JMD
5000 RUB8,406.35000 JMD
10000 RUB16,812.70000 JMD