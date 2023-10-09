罗马尼亚列伊兑至俄罗斯卢布

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罗马尼亚列伊/俄罗斯卢布汇率
1 RON21.13390 RUB
5 RON105.66950 RUB
10 RON211.33900 RUB
20 RON422.67800 RUB
50 RON1056.69500 RUB
100 RON2113.39000 RUB
250 RON5283.47500 RUB
500 RON10566.95000 RUB
1000 RON21133.90000 RUB
2000 RON42267.80000 RUB
5000 RON105669.50000 RUB
10000 RON211339.00000 RUB
俄罗斯卢布/罗马尼亚列伊汇率
1 RUB0.04732 RON
5 RUB0.23659 RON
10 RUB0.47317 RON
20 RUB0.94635 RON
50 RUB2.36587 RON
100 RUB4.73174 RON
250 RUB11.82935 RON
500 RUB23.65870 RON
1000 RUB47.31740 RON
2000 RUB94.63480 RON
5000 RUB236.58700 RON
10000 RUB473.17400 RON