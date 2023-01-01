دولار جامايكي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل JMD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
10.84 nzd

1.00000 JMD = 0.01084 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:3 UTC
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JMD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066388.64631.438011.661160.963418.3099
1GBP1.1532711.2297102.231.658371.915721.1110621.1157
1USD0.93780.813206183.13451.34861.557880.903317.1714
1INR0.01128080.009781820.012028710.01622190.01873920.01086550.20655

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار نيوزيلندي
1 JMD0.01084 NZD
5 JMD0.05421 NZD
10 JMD0.10843 NZD
20 JMD0.21686 NZD
50 JMD0.54214 NZD
100 JMD1.08428 NZD
250 JMD2.71070 NZD
500 JMD5.42140 NZD
1000 JMD10.84280 NZD
2000 JMD21.68560 NZD
5000 JMD54.21400 NZD
10000 JMD108.42800 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار جامايكي
1 NZD92.22710 JMD
5 NZD461.13550 JMD
10 NZD922.27100 JMD
20 NZD1844.54200 JMD
50 NZD4611.35500 JMD
100 NZD9222.71000 JMD
250 NZD23056.77500 JMD
500 NZD46113.55000 JMD
1000 NZD92227.10000 JMD
2000 NZD184454.20000 JMD
5000 NZD461135.50000 JMD
10000 NZD922271.00000 JMD