Jamaika dolarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile JMD → NZD çevirin

1.000 jmd
10,51 nzd

1.00000 JMD = 0.01051 NZD

07:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.141.539531.34740.931319.01530.7965271.35425
1 JPY0.0066604510.01025390.008974290.00620290.126650.005305230.00901991
1 AUD0.6495597.523410.8752040.60493612.35140.5173840.879653
1 SGD0.74217111.4291.1425910.69119514.11260.5911591.00508

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Jamaika dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Yeni Zelanda Doları
1 JMD0.01051 NZD
5 JMD0.05255 NZD
10 JMD0.10510 NZD
20 JMD0.21021 NZD
50 JMD0.52552 NZD
100 JMD1.05104 NZD
250 JMD2.62760 NZD
500 JMD5.25520 NZD
1000 JMD10.51040 NZD
2000 JMD21.02080 NZD
5000 JMD52.55200 NZD
10000 JMD105.10400 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Jamaika Doları
1 NZD95.14420 JMD
5 NZD475.72100 JMD
10 NZD951.44200 JMD
20 NZD1902.88400 JMD
50 NZD4757.21000 JMD
100 NZD9514.42000 JMD
250 NZD23786.05000 JMD
500 NZD47572.10000 JMD
1000 NZD95144.20000 JMD
2000 NZD190288.40000 JMD
5000 NZD475721.00000 JMD
10000 NZD951442.00000 JMD