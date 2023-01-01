دولار جامايكي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل JMD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
24.54 ils

1.00000 JMD = 0.02454 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:59 UTC
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JMD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066488.65461.438041.66080.9633518.3055
1GBP1.153211.22975102.2351.658321.91521.1109421.1095
1USD0.937750.813173183.13451.34851.557390.9033517.1657
1INR0.01127970.009781420.012028710.01622070.01873340.01086610.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Israeli New Sheqel
1 JMD0.02454 ILS
5 JMD0.12270 ILS
10 JMD0.24539 ILS
20 JMD0.49079 ILS
50 JMD1.22697 ILS
100 JMD2.45395 ILS
250 JMD6.13488 ILS
500 JMD12.26975 ILS
1000 JMD24.53950 ILS
2000 JMD49.07900 ILS
5000 JMD122.69750 ILS
10000 JMD245.39500 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار جامايكي
1 ILS40.75050 JMD
5 ILS203.75250 JMD
10 ILS407.50500 JMD
20 ILS815.01000 JMD
50 ILS2037.52500 JMD
100 ILS4075.05000 JMD
250 ILS10187.62500 JMD
500 ILS20375.25000 JMD
1000 ILS40750.50000 JMD
2000 ILS81501.00000 JMD
5000 ILS203752.50000 JMD
10000 ILS407505.00000 JMD