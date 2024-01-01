Jamaika dolarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile JMD → ILS çevirin

1.000 jmd
23,31 ils

1.00000 JMD = 0.02331 ILS

07:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550051.0739589.15941.454181.652870.94906518.3377
1 GBP1.1695811.25605104.2771.700751.933131.1100121.4471
1 USD0.931150.796147183.02011.354051.539050.8837517.075
1 INR0.01121590.009589810.012045310.01630990.01853830.0106450.205673

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Jamaika dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Jamaika Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 JMD0.02331 ILS
5 JMD0.11656 ILS
10 JMD0.23312 ILS
20 JMD0.46624 ILS
50 JMD1.16559 ILS
100 JMD2.33118 ILS
250 JMD5.82795 ILS
500 JMD11.65590 ILS
1000 JMD23.31180 ILS
2000 JMD46.62360 ILS
5000 JMD116.55900 ILS
10000 JMD233.11800 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Jamaika Doları
1 ILS42.89680 JMD
5 ILS214.48400 JMD
10 ILS428.96800 JMD
20 ILS857.93600 JMD
50 ILS2144.84000 JMD
100 ILS4289.68000 JMD
250 ILS10724.20000 JMD
500 ILS21448.40000 JMD
1000 ILS42896.80000 JMD
2000 ILS85793.60000 JMD
5000 ILS214484.00000 JMD
10000 ILS428968.00000 JMD