دولار جامايكي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل JMD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
158.50 hnl

1.00000 JMD = 0.15850 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 15:41 UTC
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JMD إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437931.660540.9633518.3045
1GBP1.1532711.22985102.2431.658331.915061.11121.1101
1USD0.937750.813107183.13451.34841.557150.9033517.1648
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621950.01873050.01086610.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / لامبيرا هندوراسي
1 JMD0.15850 HNL
5 JMD0.79251 HNL
10 JMD1.58502 HNL
20 JMD3.17004 HNL
50 JMD7.92510 HNL
100 JMD15.85020 HNL
250 JMD39.62550 HNL
500 JMD79.25100 HNL
1000 JMD158.50200 HNL
2000 JMD317.00400 HNL
5000 JMD792.51000 HNL
10000 JMD1585.02000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار جامايكي
1 HNL6.30908 JMD
5 HNL31.54540 JMD
10 HNL63.09080 JMD
20 HNL126.18160 JMD
50 HNL315.45400 JMD
100 HNL630.90800 JMD
250 HNL1577.27000 JMD
500 HNL3154.54000 JMD
1000 HNL6309.08000 JMD
2000 HNL12618.16000 JMD
5000 HNL31545.40000 JMD
10000 HNL63090.80000 JMD