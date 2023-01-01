1 دولار جامايكي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل JMD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١ jmd
٠٫١٦ hnl

1.00000 JMD = 0.15836 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:55
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JMD إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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JMD إلى ZAR

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JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / لامبيرا هندوراسي
1 JMD0.15836 HNL
5 JMD0.79182 HNL
10 JMD1.58364 HNL
20 JMD3.16728 HNL
50 JMD7.91820 HNL
100 JMD15.83640 HNL
250 JMD39.59100 HNL
500 JMD79.18200 HNL
1000 JMD158.36400 HNL
2000 JMD316.72800 HNL
5000 JMD791.82000 HNL
10000 JMD1583.64000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار جامايكي
1 HNL6.31456 JMD
5 HNL31.57280 JMD
10 HNL63.14560 JMD
20 HNL126.29120 JMD
50 HNL315.72800 JMD
100 HNL631.45600 JMD
250 HNL1578.64000 JMD
500 HNL3157.28000 JMD
1000 HNL6314.56000 JMD
2000 HNL12629.12000 JMD
5000 HNL31572.80000 JMD
10000 HNL63145.60000 JMD