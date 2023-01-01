دولار جامايكي إلى بير إثيوبي

تحويل JMD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٣٥٥٫٦٥ etb

1.00000 JMD = 0.35565 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:54 UTC
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JMD إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066388.64631.437961.660130.9632518.3021
1GBP1.1534711.23005102.261.658781.915071.1110821.1127
1USD0.937850.812975183.13451.348551.55690.9033517.1641
1INR0.01128080.009779030.012028710.01622130.01872750.01086610.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / البر الإثيوبي
1 JMD0.35565 ETB
5 JMD1.77826 ETB
10 JMD3.55653 ETB
20 JMD7.11306 ETB
50 JMD17.78265 ETB
100 JMD35.56530 ETB
250 JMD88.91325 ETB
500 JMD177.82650 ETB
1000 JMD355.65300 ETB
2000 JMD711.30600 ETB
5000 JMD1778.26500 ETB
10000 JMD3556.53000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار جامايكي
1 ETB2.81173 JMD
5 ETB14.05865 JMD
10 ETB28.11730 JMD
20 ETB56.23460 JMD
50 ETB140.58650 JMD
100 ETB281.17300 JMD
250 ETB702.93250 JMD
500 ETB1405.86500 JMD
1000 ETB2811.73000 JMD
2000 ETB5623.46000 JMD
5000 ETB14058.65000 JMD
10000 ETB28117.30000 JMD