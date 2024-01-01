Jamaika dolarından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile JMD → ETB çevirin

1.000 jmd
362,26 etb

1.00000 JMD = 0.36226 ETB

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.0751.538581.347250.9312519.00350.796021.3539
1 JPY0.0066633310.01025210.008977180.006205010.1266270.005304150.00902149
1 AUD0.6499597.541210.8756450.60525212.35130.5173730.879967
1 SGD0.742253111.3941.1420210.69120714.10540.5908481.00494

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Jamaika dolarından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Etiyopya Birri
1 JMD0.36226 ETB
5 JMD1.81132 ETB
10 JMD3.62263 ETB
20 JMD7.24526 ETB
50 JMD18.11315 ETB
100 JMD36.22630 ETB
250 JMD90.56575 ETB
500 JMD181.13150 ETB
1000 JMD362.26300 ETB
2000 JMD724.52600 ETB
5000 JMD1811.31500 ETB
10000 JMD3622.63000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Jamaika Doları
1 ETB2.76043 JMD
5 ETB13.80215 JMD
10 ETB27.60430 JMD
20 ETB55.20860 JMD
50 ETB138.02150 JMD
100 ETB276.04300 JMD
250 ETB690.10750 JMD
500 ETB1380.21500 JMD
1000 ETB2760.43000 JMD
2000 ETB5520.86000 JMD
5000 ETB13802.15000 JMD
10000 ETB27604.30000 JMD