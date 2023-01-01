دولار جامايكي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل JMD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
147.35 czk

1.00000 JMD = 0.14735 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:56 UTC
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JMD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.438181.660440.963518.3041
1GBP1.1532711.23102.2551.658661.914991.1111821.1102
1USD0.937650.813008183.13451.34851.55690.903417.1628
1INR0.01127870.009779430.012028710.01622070.01872750.01086670.206446

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 JMD0.14735 CZK
5 JMD0.73673 CZK
10 JMD1.47346 CZK
20 JMD2.94692 CZK
50 JMD7.36730 CZK
100 JMD14.73460 CZK
250 JMD36.83650 CZK
500 JMD73.67300 CZK
1000 JMD147.34600 CZK
2000 JMD294.69200 CZK
5000 JMD736.73000 CZK
10000 JMD1473.46000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار جامايكي
1 CZK6.78675 JMD
5 CZK33.93375 JMD
10 CZK67.86750 JMD
20 CZK135.73500 JMD
50 CZK339.33750 JMD
100 CZK678.67500 JMD
250 CZK1696.68750 JMD
500 CZK3393.37500 JMD
1000 CZK6786.75000 JMD
2000 CZK13573.50000 JMD
5000 CZK33933.75000 JMD
10000 CZK67867.50000 JMD