جنيه جيرزي إلى أوقية موريتانية

تحويل JEP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
50011.20 mru

1.00000 JEP = 50.01120 MRU

Mid-market exchange rate at 21:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095591.29351.491581.658090.9646518.8245
1 GBP1.1527411.26285105.241.719431.911381.1119921.7002
1 USD0.912850.79186183.3351.361551.513550.8805517.1835
1 INR0.01095370.009502130.011999810.01633830.01816220.01056640.206198

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Mauritanian Ouguiya
1 JEP50.01120 MRU
5 JEP250.05600 MRU
10 JEP500.11200 MRU
20 JEP1000.22400 MRU
50 JEP2500.56000 MRU
100 JEP5001.12000 MRU
250 JEP12502.80000 MRU
500 JEP25005.60000 MRU
1000 JEP50011.20000 MRU
2000 JEP100022.40000 MRU
5000 JEP250056.00000 MRU
10000 JEP500112.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه جيرسي
1 MRU0.02000 JEP
5 MRU0.09998 JEP
10 MRU0.19995 JEP
20 MRU0.39991 JEP
50 MRU0.99977 JEP
100 MRU1.99955 JEP
250 MRU4.99887 JEP
500 MRU9.99775 JEP
1000 MRU19.99550 JEP
2000 MRU39.99100 JEP
5000 MRU99.97750 JEP
10000 MRU199.95500 JEP