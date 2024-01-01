Jersey poundundan Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile JEP → MRU çevirin

1.000 jep
50.202,60 mru

1.00000 JEP = 50.20260 MRU

07:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073389.10531.453521.653010.94921518.3292
1 GBP1.1696811.25545104.2271.700191.933541.1102821.4398
1 USD0.93170.796527183.01991.354251.540120.8843517.0774
1 INR0.01122270.009594410.012045310.01631240.01855120.01065230.205702

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Jersey poundundan Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Moritanya Ouguiyası
1 JEP50.20260 MRU
5 JEP251.01300 MRU
10 JEP502.02600 MRU
20 JEP1004.05200 MRU
50 JEP2510.13000 MRU
100 JEP5020.26000 MRU
250 JEP12550.65000 MRU
500 JEP25101.30000 MRU
1000 JEP50202.60000 MRU
2000 JEP100405.20000 MRU
5000 JEP251013.00000 MRU
10000 JEP502026.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Jersey poundu
1 MRU0.01992 JEP
5 MRU0.09960 JEP
10 MRU0.19919 JEP
20 MRU0.39839 JEP
50 MRU0.99596 JEP
100 MRU1.99193 JEP
250 MRU4.97982 JEP
500 MRU9.95965 JEP
1000 MRU19.91930 JEP
2000 MRU39.83860 JEP
5000 MRU99.59650 JEP
10000 MRU199.19300 JEP