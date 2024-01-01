ألف روبية هندية إلى جنيه إسترليني

تحويل INR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 inr
9.47 gbp

₹1.000 INR = £0.009471 GBP

Mid-market exchange rate at 04:02
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.508279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.101203.9350.989
1 EUR1.0691.46413.9270.8461.612298.6351.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الروبية الهندية / جنيه استرليني
1 INR٠٫٠٠٩٤٧ GBP
5 INR٠٫٠٤٧٣٥ GBP
10 INR٠٫٠٩٤٧١ GBP
20 INR٠٫١٨٩٤٢ GBP
50 INR٠٫٤٧٣٥٤ GBP
100 INR٠٫٩٤٧٠٨ GBP
250 INR٢٫٣٦٧٧٠ GBP
300 INR٢٫٨٤١٢٣ GBP
500 INR٤٫٧٣٥٣٩ GBP
600 INR٥٫٦٨٢٤٧ GBP
1000 INR٩٫٤٧٠٧٨ GBP
2000 INR١٨٫٩٤١٥٦ GBP
5000 INR٤٧٫٣٥٣٩٠ GBP
10000 INR٩٤٫٧٠٧٨٠ GBP
25000 INR٢٣٦٫٧٦٩٥٠ GBP
50000 INR٤٧٣٫٥٣٩٠٠ GBP
100000 INR٩٤٧٫٠٧٨٠٠ GBP
1000000 INR٩٬٤٧٠٫٧٨٠٠٠ GBP
1000000000 INR٩٬٤٧٠٬٧٨٠٫٠٠٠٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / الروبية الهندية
1 GBP١٠٥٫٥٨٨٠٠ INR
5 GBP٥٢٧٫٩٤٠٠٠ INR
10 GBP١٬٠٥٥٫٨٨٠٠٠ INR
20 GBP٢٬١١١٫٧٦٠٠٠ INR
50 GBP٥٬٢٧٩٫٤٠٠٠٠ INR
100 GBP١٠٬٥٥٨٫٨٠٠٠٠ INR
250 GBP٢٦٬٣٩٧٫٠٠٠٠٠ INR
500 GBP٥٢٬٧٩٤٫٠٠٠٠٠ INR
1000 GBP١٠٥٬٥٨٨٫٠٠٠٠٠ INR
2000 GBP٢١١٬١٧٦٫٠٠٠٠٠ INR
5000 GBP٥٢٧٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ INR
10000 GBP١٬٠٥٥٬٨٨٠٫٠٠٠٠٠ INR