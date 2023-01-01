كونا كرواتية إلى دينار كويتي

تحويل HRK إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
43.867 kwd

1.00000 HRK = 0.04387 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:57 UTC
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HRK إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.064488.51121.438751.663640.964218.3377
1GBP1.1522111.22635101.9781.657661.916771.1109621.1278
1USD0.93960.815428183.1561.35171.562990.905917.2282
1INR0.0112980.0098060.012025610.0162550.01879590.0108940.207179

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Kuwaiti Dinar
1 HRK0.04387 KWD
5 HRK0.21934 KWD
10 HRK0.43867 KWD
20 HRK0.87735 KWD
50 HRK2.19337 KWD
100 HRK4.38673 KWD
250 HRK10.96683 KWD
500 HRK21.93365 KWD
1000 HRK43.86730 KWD
2000 HRK87.73460 KWD
5000 HRK219.33650 KWD
10000 HRK438.67300 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Croatian Kuna
1 KWD22.79600 HRK
5 KWD113.98000 HRK
10 KWD227.96000 HRK
20 KWD455.92000 HRK
50 KWD1139.80000 HRK
100 KWD2279.60000 HRK
250 KWD5699.00000 HRK
500 KWD11398.00000 HRK
1000 KWD22796.00000 HRK
2000 KWD45592.00000 HRK
5000 KWD113980.00000 HRK
10000 KWD227960.00000 HRK