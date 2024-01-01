Hırvat kunasından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile HRK → KWD çevirin

1.000 hrk
43,896 kwd

1.00000 HRK = 0.04390 KWD

05:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853831.0731589.07971.453421.653670.949718.3377
1 GBP1.1711911.25685104.3281.702211.936741.1122821.4767
1 USD0.931850.79564183.00771.354351.540950.8849517.0877
1 INR0.01122590.009585130.012047110.0163160.01856390.01066110.205857

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Hırvat kunasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Kuveyt Dinarı
1 HRK0.04390 KWD
5 HRK0.21948 KWD
10 HRK0.43896 KWD
20 HRK0.87793 KWD
50 HRK2.19482 KWD
100 HRK4.38964 KWD
250 HRK10.97410 KWD
500 HRK21.94820 KWD
1000 HRK43.89640 KWD
2000 HRK87.79280 KWD
5000 HRK219.48200 KWD
10000 HRK438.96400 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Hırvat Kunası
1 KWD22.78090 HRK
5 KWD113.90450 HRK
10 KWD227.80900 HRK
20 KWD455.61800 HRK
50 KWD1139.04500 HRK
100 KWD2278.09000 HRK
250 KWD5695.22500 HRK
500 KWD11390.45000 HRK
1000 KWD22780.90000 HRK
2000 KWD45561.80000 HRK
5000 KWD113904.50000 HRK
10000 KWD227809.00000 HRK