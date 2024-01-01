1 Kuveyt dinarından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile KWD → HRK çevirin

1,000ك KWD = 22,83kn HRK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → HRK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HRK
1 KWD → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek22,924523,0245
Düşük22,817222,8172
Ortalama22,887722,9436
Değişim-0.31%-0.58%
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1 KWD → HRK istatistikleri

KWD → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,9245, en düşük 22,8172 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 22,8877 oldu. KWD → HRK kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

KWD → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 23,0245, en düşük 22,8172 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 22,9436 oldu. KWD → HRK kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - HRK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Hırvat Kunası
1 KWD22,83310 HRK
5 KWD114,16550 HRK
10 KWD228,33100 HRK
20 KWD456,66200 HRK
50 KWD1.141,65500 HRK
100 KWD2.283,31000 HRK
250 KWD5.708,27500 HRK
500 KWD11.416,55000 HRK
1000 KWD22.833,10000 HRK
2000 KWD45.666,20000 HRK
5000 KWD114.165,50000 HRK
10000 KWD228.331,00000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Kuveyt Dinarı
1 HRK0,04380 KWD
5 HRK0,21898 KWD
10 HRK0,43796 KWD
20 HRK0,87592 KWD
50 HRK2,18980 KWD
100 HRK4,37960 KWD
250 HRK10,94900 KWD
500 HRK21,89800 KWD
1000 HRK43,79600 KWD
2000 HRK87,59200 KWD
5000 HRK218,98000 KWD
10000 HRK437,96000 KWD