1 كونا كرواتية إلى جنيه مصري

تحويل HRK إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1 hrk
4.41 egp

1.00000 HRK = 4.40793 EGP

Mid-market exchange rate at 10:06
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854791.0841589.86241.465721.655190.95420518.5395
1 GBP1.1698811.2683105.1261.714681.936341.116321.6886
1 USD0.92240.788457182.88741.351951.526720.8801517.1005
1 INR0.01112810.009512390.012064610.01631070.01841920.01061860.20631

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه مصري
1 HRK4.40793 EGP
5 HRK22.03965 EGP
10 HRK44.07930 EGP
20 HRK88.15860 EGP
50 HRK220.39650 EGP
100 HRK440.79300 EGP
250 HRK1101.98250 EGP
500 HRK2203.96500 EGP
1000 HRK4407.93000 EGP
2000 HRK8815.86000 EGP
5000 HRK22039.65000 EGP
10000 HRK44079.30000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Croatian Kuna
1 EGP0.22686 HRK
5 EGP1.13432 HRK
10 EGP2.26864 HRK
20 EGP4.53728 HRK
50 EGP11.34320 HRK
100 EGP22.68640 HRK
250 EGP56.71600 HRK
500 EGP113.43200 HRK
1000 EGP226.86400 HRK
2000 EGP453.72800 HRK
5000 EGP1134.32000 HRK
10000 EGP2268.64000 HRK