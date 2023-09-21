كونا كرواتية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل HRK إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
3262.90 czk

1.00000 HRK = 3.26290 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:53 UTC
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HRK إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868051.064788.53261.438731.663590.964318.3209
1GBP1.1520111.22655101.9911.657441.916481.1108821.106
1USD0.939250.815295183.15261.35131.56250.9057517.2076
1INR0.01129530.00980480.012026110.01625080.01879080.01089260.20694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الجمهورية التشيكية كورونا
1 HRK3.26290 CZK
5 HRK16.31450 CZK
10 HRK32.62900 CZK
20 HRK65.25800 CZK
50 HRK163.14500 CZK
100 HRK326.29000 CZK
250 HRK815.72500 CZK
500 HRK1631.45000 CZK
1000 HRK3262.90000 CZK
2000 HRK6525.80000 CZK
5000 HRK16314.50000 CZK
10000 HRK32629.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Croatian Kuna
1 CZK0.30648 HRK
5 CZK1.53238 HRK
10 CZK3.06476 HRK
20 CZK6.12952 HRK
50 CZK15.32380 HRK
100 CZK30.64760 HRK
250 CZK76.61900 HRK
500 CZK153.23800 HRK
1000 CZK306.47600 HRK
2000 CZK612.95200 HRK
5000 CZK1532.38000 HRK
10000 CZK3064.76000 HRK