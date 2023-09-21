كونا كرواتية إلى ليف بلغاري

تحويل HRK إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٢٦٠٫٧٣ bgn

1.00000 HRK = 0.26073 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:51 UTC
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HRK إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.065188.56361.438581.663570.963818.3161
1GBP1.1519411.22695102.0221.657181.916361.1102421.0994
1USD0.93890.815029183.15051.350651.561890.90517.1966
1INR0.01129130.009801850.012026410.01624340.01878390.01088390.206813

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / لياف بلغاري
1 HRK0.26073 BGN
5 HRK1.30365 BGN
10 HRK2.60730 BGN
20 HRK5.21460 BGN
50 HRK13.03650 BGN
100 HRK26.07300 BGN
250 HRK65.18250 BGN
500 HRK130.36500 BGN
1000 HRK260.73000 BGN
2000 HRK521.46000 BGN
5000 HRK1303.65000 BGN
10000 HRK2607.30000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Croatian Kuna
1 BGN3.83538 HRK
5 BGN19.17690 HRK
10 BGN38.35380 HRK
20 BGN76.70760 HRK
50 BGN191.76900 HRK
100 BGN383.53800 HRK
250 BGN958.84500 HRK
500 BGN1917.69000 HRK
1000 BGN3835.38000 HRK
2000 BGN7670.76000 HRK
5000 BGN19176.90000 HRK
10000 BGN38353.80000 HRK