Hırvat kunasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile HRK → BGN çevirin

1.000 hrk
259,61 bgn

1.00000 HRK = 0.25961 BGN

05:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354151.347350.931851.540950.795641.6432519.0559
1 CAD0.73847110.9949780.6881341.137950.5875571.2134914.0722
1 SGD0.7421981.0050510.6916071.143690.5905221.2196214.1432
1 EUR1.073151.453211.4459111.653670.853831.7634520.4498

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Hırvat kunasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Bulgar Levası
1 HRK0.25961 BGN
5 HRK1.29807 BGN
10 HRK2.59614 BGN
20 HRK5.19228 BGN
50 HRK12.98070 BGN
100 HRK25.96140 BGN
250 HRK64.90350 BGN
500 HRK129.80700 BGN
1000 HRK259.61400 BGN
2000 HRK519.22800 BGN
5000 HRK1298.07000 BGN
10000 HRK2596.14000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Hırvat Kunası
1 BGN3.85188 HRK
5 BGN19.25940 HRK
10 BGN38.51880 HRK
20 BGN77.03760 HRK
50 BGN192.59400 HRK
100 BGN385.18800 HRK
250 BGN962.97000 HRK
500 BGN1925.94000 HRK
1000 BGN3851.88000 HRK
2000 BGN7703.76000 HRK
5000 BGN19259.40000 HRK
10000 BGN38518.80000 HRK