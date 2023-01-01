لمبيرة هندوراسية إلى ليرة تركية

تحويل HNL إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١٬١٠٠٫٤٥ try

1.00000 HNL = 1.10045 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 13:49 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

HNL إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 TRY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86821.065288.56711.438451.662950.9640518.3267
1GBP1.1518111.22695102.0161.656871.915461.110421.1096
1USD0.93880.815029183.1461.35041.561160.9050517.2049
1INR0.01129090.009802390.01202710.01624130.01877610.01088510.206924

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

HNL إلى USD

HNL إلى EUR

HNL إلى GBP

HNL إلى INR

HNL إلى JPY

HNL إلى RUB

HNL إلى AUD

HNL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / ليرة تركية
1 HNL1.10045 TRY
5 HNL5.50225 TRY
10 HNL11.00450 TRY
20 HNL22.00900 TRY
50 HNL55.02250 TRY
100 HNL110.04500 TRY
250 HNL275.11250 TRY
500 HNL550.22500 TRY
1000 HNL1100.45000 TRY
2000 HNL2200.90000 TRY
5000 HNL5502.25000 TRY
10000 HNL11004.50000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / لامبيرا هندوراسي
1 TRY0.90872 HNL
5 TRY4.54361 HNL
10 TRY9.08722 HNL
20 TRY18.17444 HNL
50 TRY45.43610 HNL
100 TRY90.87220 HNL
250 TRY227.18050 HNL
500 TRY454.36100 HNL
1000 TRY908.72200 HNL
2000 TRY1817.44400 HNL
5000 TRY4543.61000 HNL
10000 TRY9087.22000 HNL