لمبيرة هندوراسية إلى دولار جامايكي

تحويل HNL إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٦٬٢٧٨٫٦٥ jmd

1.00000 HNL = 6.27865 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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HNL إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.065988.61711.439441.663130.9641518.327
1GBP1.1523411.2282102.111.658621.916371.1110321.1175
1USD0.93820.8142183.13831.350451.560310.904517.1939
1INR0.01128450.009793320.012028210.01624340.01876760.01087950.206811

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار جامايكي
1 HNL6.27865 JMD
5 HNL31.39325 JMD
10 HNL62.78650 JMD
20 HNL125.57300 JMD
50 HNL313.93250 JMD
100 HNL627.86500 JMD
250 HNL1569.66250 JMD
500 HNL3139.32500 JMD
1000 HNL6278.65000 JMD
2000 HNL12557.30000 JMD
5000 HNL31393.25000 JMD
10000 HNL62786.50000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / لامبيرا هندوراسي
1 JMD0.15927 HNL
5 JMD0.79635 HNL
10 JMD1.59270 HNL
20 JMD3.18540 HNL
50 JMD7.96350 HNL
100 JMD15.92700 HNL
250 JMD39.81750 HNL
500 JMD79.63500 HNL
1000 JMD159.27000 HNL
2000 JMD318.54000 HNL
5000 JMD796.35000 HNL
10000 JMD1592.70000 HNL