لمبيرة هندوراسية إلى يوان صيني

تحويل HNL إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٢٩٦٫٥٦ cny

1.00000 HNL = 0.29656 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 12:54 UTC
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HNL إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065688.58931.438081.661880.963918.3309
1GBP1.152811.22845102.1281.657851.915861.1111921.1323
1USD0.938450.814034183.13561.349551.559580.904617.2024
1INR0.0112880.009791640.012028510.01623310.01875940.0108810.20692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Chinese Yuan RMB
1 HNL0.29656 CNY
5 HNL1.48281 CNY
10 HNL2.96561 CNY
20 HNL5.93122 CNY
50 HNL14.82805 CNY
100 HNL29.65610 CNY
250 HNL74.14025 CNY
500 HNL148.28050 CNY
1000 HNL296.56100 CNY
2000 HNL593.12200 CNY
5000 HNL1482.80500 CNY
10000 HNL2965.61000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / لامبيرا هندوراسي
1 CNY3.37198 HNL
5 CNY16.85990 HNL
10 CNY33.71980 HNL
20 CNY67.43960 HNL
50 CNY168.59900 HNL
100 CNY337.19800 HNL
250 CNY842.99500 HNL
500 CNY1685.99000 HNL
1000 CNY3371.98000 HNL
2000 CNY6743.96000 HNL
5000 CNY16859.90000 HNL
10000 CNY33719.80000 HNL