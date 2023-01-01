الدولار الغياني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل GYD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
٨٫٠٧ nzd

1.00000 GYD = 0.00807 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:14 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

GYD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 NZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064788.51691.437081.662170.9633518.2725
1GBP1.15311.22765102.0641.657021.916561.1107521.0691
1USD0.93920.814564183.13791.349751.561160.904917.1621
1INR0.01129730.009797750.012028210.01623510.01877790.01088430.206429

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

GYD إلى USD

GYD إلى EUR

GYD إلى GBP

GYD إلى INR

GYD إلى JPY

GYD إلى RUB

GYD إلى AUD

GYD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار غياني / دولار نيوزيلندي
1 GYD0.00807 NZD
5 GYD0.04037 NZD
10 GYD0.08075 NZD
20 GYD0.16149 NZD
50 GYD0.40373 NZD
100 GYD0.80747 NZD
250 GYD2.01867 NZD
500 GYD4.03735 NZD
1000 GYD8.07469 NZD
2000 GYD16.14938 NZD
5000 GYD40.37345 NZD
10000 GYD80.74690 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار غياني
1 NZD123.84400 GYD
5 NZD619.22000 GYD
10 NZD1238.44000 GYD
20 NZD2476.88000 GYD
50 NZD6192.20000 GYD
100 NZD12384.40000 GYD
250 NZD30961.00000 GYD
500 NZD61922.00000 GYD
1000 NZD123844.00000 GYD
2000 NZD247688.00000 GYD
5000 NZD619220.00000 GYD
10000 NZD1238440.00000 GYD