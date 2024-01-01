Guyana dolarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile GYD → NZD çevirin

1.000 gyd
7,86 nzd

1.00000 GYD = 0.00786 NZD

04:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537351.072689.041.452891.65410.94967518.3341
1 GBP1.1713211.25635104.2941.701791.937471.1123821.4749
1 USD0.93230.795957183.01321.354551.542140.885417.0931
1 INR0.01123090.009588310.012046310.01631730.0185770.01066580.205908

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guyana dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guyana doları için en iyi döviz çiftleri

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guyana Doları / Yeni Zelanda Doları
1 GYD0.00786 NZD
5 GYD0.03928 NZD
10 GYD0.07855 NZD
20 GYD0.15710 NZD
50 GYD0.39275 NZD
100 GYD0.78550 NZD
250 GYD1.96376 NZD
500 GYD3.92752 NZD
1000 GYD7.85504 NZD
2000 GYD15.71008 NZD
5000 GYD39.27520 NZD
10000 GYD78.55040 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Guyana Doları
1 NZD127.30700 GYD
5 NZD636.53500 GYD
10 NZD1273.07000 GYD
20 NZD2546.14000 GYD
50 NZD6365.35000 GYD
100 NZD12730.70000 GYD
250 NZD31826.75000 GYD
500 NZD63653.50000 GYD
1000 NZD127307.00000 GYD
2000 NZD254614.00000 GYD
5000 NZD636535.00000 GYD
10000 NZD1273070.00000 GYD