الدولار الغياني إلى دينار كويتي

تحويل GYD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
١٫٤٧٦ kwd

1.00000 GYD = 0.00148 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:11 UTC
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GYD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.064588.50361.43661.661980.9632518.2854
1GBP1.1525411.2271102.0221.656031.915851.1101821.0785
1USD0.93940.81493183.1411.349551.561280.904817.1775
1INR0.0112990.009801780.012027810.01623210.01877870.01088270.206607

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Kuwaiti Dinar
1 GYD0.00148 KWD
5 GYD0.00738 KWD
10 GYD0.01476 KWD
20 GYD0.02951 KWD
50 GYD0.07378 KWD
100 GYD0.14756 KWD
250 GYD0.36889 KWD
500 GYD0.73779 KWD
1000 GYD1.47557 KWD
2000 GYD2.95114 KWD
5000 GYD7.37785 KWD
10000 GYD14.75570 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار غياني
1 KWD677.70300 GYD
5 KWD3388.51500 GYD
10 KWD6777.03000 GYD
20 KWD13554.06000 GYD
50 KWD33885.15000 GYD
100 KWD67770.30000 GYD
250 KWD169425.75000 GYD
500 KWD338851.50000 GYD
1000 KWD677703.00000 GYD
2000 KWD1355406.00000 GYD
5000 KWD3388515.00000 GYD
10000 KWD6777030.00000 GYD