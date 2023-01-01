الدولار الغياني إلى ريال برازيلي

تحويل GYD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
٢٣٫٥٢ brl

1.00000 GYD = 0.02352 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 13:6 UTC
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GYD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0644588.51.436791.661520.962718.2855
1GBP1.152811.22715102.0271.656411.915481.109821.0805
1USD0.939450.814896183.14151.34981.560910.9044517.1784
1INR0.01129940.009801320.012027710.0162350.01877420.01087840.206616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / الريال البرازيلي
1 GYD0.02352 BRL
5 GYD0.11760 BRL
10 GYD0.23519 BRL
20 GYD0.47038 BRL
50 GYD1.17595 BRL
100 GYD2.35190 BRL
250 GYD5.87975 BRL
500 GYD11.75950 BRL
1000 GYD23.51900 BRL
2000 GYD47.03800 BRL
5000 GYD117.59500 BRL
10000 GYD235.19000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار غياني
1 BRL42.51880 GYD
5 BRL212.59400 GYD
10 BRL425.18800 GYD
20 BRL850.37600 GYD
50 BRL2125.94000 GYD
100 BRL4251.88000 GYD
250 BRL10629.70000 GYD
500 BRL21259.40000 GYD
1000 BRL42518.80000 GYD
2000 BRL85037.60000 GYD
5000 BRL212594.00000 GYD
10000 BRL425188.00000 GYD