كتزال غواتيمالي إلى فرنك سويسري

تحويل GTQ إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
١٤٬٢٨٠ xpf

1.00000 GTQ = 14.27970 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:59 UTC
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GTQ إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.064688.50081.436841.661490.9622518.293
1GBP1.1529411.22745102.0391.656631.915651.1094121.0913
1USD0.93930.814697183.13061.349651.560670.903917.183
1INR0.01129930.009800210.012029310.01623530.01877370.01087330.206699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / فرنك الـ CFP
1 GTQ14.27970 XPF
5 GTQ71.39850 XPF
10 GTQ142.79700 XPF
20 GTQ285.59400 XPF
50 GTQ713.98500 XPF
100 GTQ1427.97000 XPF
250 GTQ3569.92500 XPF
500 GTQ7139.85000 XPF
1000 GTQ14279.70000 XPF
2000 GTQ28559.40000 XPF
5000 GTQ71398.50000 XPF
10000 GTQ142797.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Guatemalan Quetzal
1 XPF0.07003 GTQ
5 XPF0.35015 GTQ
10 XPF0.70029 GTQ
20 XPF1.40059 GTQ
50 XPF3.50147 GTQ
100 XPF7.00294 GTQ
250 XPF17.50735 GTQ
500 XPF35.01470 GTQ
1000 XPF70.02940 GTQ
2000 XPF140.05880 GTQ
5000 XPF350.14700 GTQ
10000 XPF700.29400 GTQ