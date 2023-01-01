ألف فرنك سويسري إلى كتزال غواتيمالي

تحويل XPF إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

1000 xpf
70.94 gtq

1.00000 XPF = 0.07094 GTQ

Mid-market exchange rate at 02:40
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.352318.26630.9229583.2180.8072651.547031.3709
1 SGD0.739481113.50760.68249361.53810.5969571.1441.01375
1 ZAR0.05474560.074032510.05052664.555820.04419420.08469310.0750508
1 EUR1.08351.4652219.7915190.16670.87461.676211.48537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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XPF إلى EUR

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XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Guatemalan Quetzal
1 XPF0.07094 GTQ
5 XPF0.35472 GTQ
10 XPF0.70944 GTQ
20 XPF1.41889 GTQ
50 XPF3.54722 GTQ
100 XPF7.09444 GTQ
250 XPF17.73610 GTQ
500 XPF35.47220 GTQ
1000 XPF70.94440 GTQ
2000 XPF141.88880 GTQ
5000 XPF354.72200 GTQ
10000 XPF709.44400 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / فرنك الـ CFP
1 GTQ14.09560 XPF
5 GTQ70.47800 XPF
10 GTQ140.95600 XPF
20 GTQ281.91200 XPF
50 GTQ704.78000 XPF
100 GTQ1409.56000 XPF
250 GTQ3523.90000 XPF
500 GTQ7047.80000 XPF
1000 GTQ14095.60000 XPF
2000 GTQ28191.20000 XPF
5000 GTQ70478.00000 XPF
10000 GTQ140956.00000 XPF