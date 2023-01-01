كتزال غواتيمالي إلى روبية موريشية

تحويل GTQ إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
٥٬٦٧٧٫٠٥ mur

1.00000 GTQ = 5.67705 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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GTQ إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063988.45961.437171.66260.962118.2985
1GBP1.1527411.2263101.9631.656551.916391.1090521.0917
1USD0.939950.815461183.14651.350851.562740.904417.1995
1INR0.01130460.009807520.01202710.01624660.01879510.01087720.206858

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Mauritian Rupee
1 GTQ5.67705 MUR
5 GTQ28.38525 MUR
10 GTQ56.77050 MUR
20 GTQ113.54100 MUR
50 GTQ283.85250 MUR
100 GTQ567.70500 MUR
250 GTQ1419.26250 MUR
500 GTQ2838.52500 MUR
1000 GTQ5677.05000 MUR
2000 GTQ11354.10000 MUR
5000 GTQ28385.25000 MUR
10000 GTQ56770.50000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Guatemalan Quetzal
1 MUR0.17615 GTQ
5 MUR0.88074 GTQ
10 MUR1.76148 GTQ
20 MUR3.52296 GTQ
50 MUR8.80740 GTQ
100 MUR17.61480 GTQ
250 MUR44.03700 GTQ
500 MUR88.07400 GTQ
1000 MUR176.14800 GTQ
2000 MUR352.29600 GTQ
5000 MUR880.74000 GTQ
10000 MUR1761.48000 GTQ