50 كتزال غواتيمالي إلى روبية موريشية

تحويل GTQ إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

50 gtq
292.02 mur

1.00000 GTQ = 5.84049 MUR

Mid-market exchange rate at 02:44
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8543751.081789.65971.461761.649810.9539818.5307
1 GBP1.1704511.26605104.941.710881.930981.1165821.6888
1 USD0.924450.789858182.88781.351351.52520.8819517.1311
1 INR0.01115330.009529250.012064510.01630340.01840080.01064030.206678

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال

GTQ إلى USD

GTQ إلى EUR

GTQ إلى GBP

GTQ إلى INR

GTQ إلى JPY

GTQ إلى RUB

GTQ إلى AUD

GTQ إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Mauritian Rupee
1 GTQ5.84049 MUR
5 GTQ29.20245 MUR
10 GTQ58.40490 MUR
20 GTQ116.80980 MUR
50 GTQ292.02450 MUR
100 GTQ584.04900 MUR
250 GTQ1460.12250 MUR
500 GTQ2920.24500 MUR
1000 GTQ5840.49000 MUR
2000 GTQ11680.98000 MUR
5000 GTQ29202.45000 MUR
10000 GTQ58404.90000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Guatemalan Quetzal
1 MUR0.17122 GTQ
5 MUR0.85609 GTQ
10 MUR1.71218 GTQ
20 MUR3.42436 GTQ
50 MUR8.56090 GTQ
100 MUR17.12180 GTQ
250 MUR42.80450 GTQ
500 MUR85.60900 GTQ
1000 MUR171.21800 GTQ
2000 MUR342.43600 GTQ
5000 MUR856.09000 GTQ
10000 MUR1712.18000 GTQ